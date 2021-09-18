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Son dakika haberleri | Arjantin Dışişleri Bakanı Sola istifa etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | Arjantin Dışişleri Bakanı Sola istifa etti

Son dakika haberler... Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola, bugün açıklanan kabine değişikliği kapsamında yerine Bakanlar Kurulu Başkanı Santiago Cafiero'nun getirileceğini öğrenmesinin ardından istifa ederek, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) zirvesinde konuşmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola, bugün açıklanan kabine değişikliği kapsamında yerine Bakanlar Kurulu Başkanı Santiago Cafiero'nun getirileceğini öğrenmesinin ardından istifa ederek, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) zirvesinde konuşmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Siyasi krizin kabine değişikliği getirdiği Arjantin'de Dışişleri Bakanı Felipe Sola istifa etti. Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) zirvesine katılmak üzere Meksika'da bulunan Sola, bugün açıklanan kabine değişikliği kapsamında yerine Bakanlar Kurulu Başkanı Santiago Cafiero'nun getirileceğini öğrenmesinin ardından istifa ettiğini duyurdu. Sola, istifa mektubunu Devlet Başkanı Alberto Fernandez'e sunduğunu belirterek, CELAC zirvesinde konuşmaktan da vazgeçtiğini açıkladı.

Brezilya'nın 2020'de Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kararı doğrultusunda çekilmesinden bu yana 32 üye ülkesi bulunan CELAC, üye ülkeler arasında sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda bütünleşme sağlayarak Güney Amerika entegrasyon sürecini geliştirmeyi amaçlıyor.

Arjantin'de kabine değişikliği

Arjantin'de 12 Eylül Pazar günü yapılan parlamento ön seçimlerinde iktidarın aldığı ağır yenilginin ardından Devlet Başkanı Alberto Fernandez kabinede değişikliğe gitmişti. Bakanlar Kurulu Başkanı Santiago Cafiero Dışişleri Bakanlığına, Julian Dominguez Tarım Bakanlığına, Anibal Fernandez Güvenlik Bakanlığına, Juan Perzyck Eğitim Bakanlığına ve Daniel Filmus ise Bilim ve Teknoloji Bakanlığının başına getirilmişti. Cafiero'dan boşalan Bakanlar Kurulu Başkanlığına ise Juan Manzur atanmıştı. Yeni bakanların Pazartesi günü yemin etmesi bekleniyor.

Arjantin'de siyasi kriz

Ülkede geçtiğimiz pazar günü yapılan parlamento ön seçimlerinde muhalefetin oluşturduğu ittifak, ülke genelinde hükümete yakın partilerin oluşturduğu Frente de Todos (Herkesin Cephesi) ittifakının adaylarından daha fazla oy almıştı. İktidar kanadı, ülke genelinde oyların yalnızca yüzde 31'ini alabilmişti. Ön seçimlerde ağır alınan ağır yenilginin ardından İçişleri Bakanı Wado de Pedro dahil 5 bakan istifa kararı almış, hükümette siyasi kriz baş göstermişti. - BUENOS AIRES

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