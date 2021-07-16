Son dakika haberleri... Arizona'yı sel vurdu
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Son dakika haberleri... Arizona'yı sel vurdu

Son dakika haberleri... Arizona'yı sel vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... ABD'de meydana gelen sel sonucu metrelerce sürüklenen araçta mahsur kalan baba ve kızları uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

ABD'de meydana gelen sel sonucu metrelerce sürüklenen araçta mahsur kalan baba ve kızları uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

ABD'nin Arizona eyaletinine bağlı Catalina bölgesinde etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu. Bölgede baba ve 2 kızı sel suları nedeniyle metrelerce sürüklenen bir araç mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu selde mahsur kalan baba ve kızlarını aracın üst kısmından girerek kurtardı.

Yetkililer, bölgede yağışın şiddetlenebileceği uyarısını yaptı. - ARIZONA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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