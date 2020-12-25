Son dakika haberleri! Arıcılardan 112 Acil çalışanlarına bal ikramı
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Son dakika haberleri! Arıcılardan 112 Acil çalışanlarına bal ikramı

25.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:01
Son dakika haberleri! Arıcılardan 112 Acil çalışanlarına bal ikramı

Son dakika gündem haberi... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Derneği koronavirüs pandemisi dolayısıyla aylardır çok yoğun çalışan ve risk altında olan 112 Acil Servis görevlilerine bal ve propolis ikramında bulundu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Derneği koronavirüs pandemisi dolayısıyla aylardır çok yoğun çalışan ve risk altında olan 112 Acil Servis görevlilerine bal ve propolis ikramında bulundu.

Bandırma'da bulunan Balıkesir Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Derneği Başkanı Akın Beyhanlı, Mart ayından bu yana koronavirüs pandemisi nedeniyle insanüstü bir gayret sarfederek günlerde yakınlarını, ailelerini görmeden çalışmak zorunda kalan 112 Acil Servis görevlilerine bal ve propolis ikramında bulunduklarını ifade etti. Beyhanlı, koronavirüs ve benzeri bakteriyel hastalıklar karşısında vücudun savunma mekanizması olan bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği kanıtlanmış bal ve propolisin bu dönemde risk altında çalışan 112 Acil Servis çalışanlarına destek olacağını belirtti.

Bandırma'da bulunan 6 adet 112 Acil Sağlık istasyonunda görevli 30'a yakın sağlık görevlisine bal ve propolis ikramında bulunan Beyhanlı, Bandırma İtfaiye Amirliği binasında görev yapan 112 Acil Servis Bandırma 1 Nolu İstasyon Amirliği'ni de ziyaret ederek 112 çalışanlarına ikramda bulundu.

Balıkesir Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Derneği Başkanı Akın Beyhanlı İHA'ya yaptığı açıklamada, " Bugün dernek olarak 112 Acil Servislerimizde bulunan sağlıkçılarımızı ziyaret ederek arı ürünlerimizi ikram ettik. Bu konuda çok emekleri var. Allah onların yardımcısı olsun. Kaza bela vermeden sürekli işlerinin başında olsunlar. Halkımıza çok faydalı oluyorlar. Allah hastalıklardan da korusun hepsini. İnşallah ülke olarak bu süreci kolay atlatırız" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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