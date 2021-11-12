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Son dakika haberleri... Ardahan ve Kars'ta hayvan hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Ardahan ve Kars'ta hayvan hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Ardahan ve Kars'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Kars'ta hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Damal ilçesinde 25 Haziran-7 Kasım'daki hayvan hırsızlıklarına karışan şüphelilere yönelik Ardahan ve Kars'ta belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Ardahan Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı, 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların Ardahan merkeze bağlı Köprücük, Yalnızçam ve Nebioğlu köyleri ile Damal ilçe merkezinde çeşitli tarihlerdeki hayvan hırsızlıklarına karıştıkları öne sürüldü.

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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