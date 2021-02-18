Son dakika haberleri... Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda piyasaya sahte içki sürdükleri iddiasıyla 6 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ardahan, Ankara ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, piyasaya sahte içki sürdükleri öne sürülen 12 kişiden 6'sı tutuklandı.

Ardahan, Ankara ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, piyasaya sahte içki sürdükleri öne sürülen 12 kişiden 6'sı tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu tahmin edilen metil ve etil alkolle "merdiven altı" diye tabir edilen ruhsatsız yerlerde sahte içki üreterek piyasaya sürdükleri iddiasıyla 16 Şubat'ta gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Ardahan Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 6'sı "piyasaya sahte içki sürmek" suçundan tutuklanırken, 6'sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh