Son dakika haberleri: Ardahan'ın Göle ilçesinde 2 günde Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan köy sayısı 5'e yükseldi
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Son dakika haberleri: Ardahan'ın Göle ilçesinde 2 günde Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan köy sayısı 5'e yükseldi

24.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:39
Son dakika haberleri: Ardahan'ın Göle ilçesinde 2 günde Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan köy sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberleri... Ardahan'ın Göle ilçesinde 2 köy daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ardahan'ın Göle ilçesinde 2 köy daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Göle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Samandöken ve Çullu köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.

Giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatılan her iki köyde sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.

Aynı ilçede dün de Küçük Altunbulak, Esenyayla ve Budaklı köylerinde karantina uygulaması başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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