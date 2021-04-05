Son dakika haberleri: Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda üç kişi yakalandı
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Son dakika haberleri: Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda üç kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda üç kişi yakalandı

Son dakika haber... Ardahan'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ardahan'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri ile Hanak İlçe Jandarma ekiplerince Hanak ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARDAHAN

Son dakika haberleri: Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda üç kişi yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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