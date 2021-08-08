Son dakika haberleri: Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri: Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucuyu önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında İnönü Mahallesi'ndeki bir ikamette arama yaptı. Aramada bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi, İ.H. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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