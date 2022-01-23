Son dakika haberleri | Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 6 araç kurtarıldı - Haberler
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Son dakika haberleri | Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 6 araç kurtarıldı

Son dakika haberleri | Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 6 araç kurtarıldı
AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 6 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan ambulans ile 6 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, il genelindeki köy yollarında 6 araç ile Posof Yeniköy köyünde hasta almaya giden ambulans, tipi nedeniyle yolda kaldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçları iş makinelerinin yardımıyla kurtardı.

Kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, akşam saatlerinde etkisini artıran tipi nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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