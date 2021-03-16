Son dakika haberleri! Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 4 kişiye para cezası
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Son dakika haberleri! Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 4 kişiye para cezası

16.03.2021 12:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:52
Son dakika haberleri! Ardahan'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 4 kişiye para cezası

Son dakika haberleri... Ardahan'da kıraathanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 4 kişiye 17 bin 944 lira ceza verildi.

Ardahan'da kıraathanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 4 kişiye 17 bin 944 lira ceza verildi.

Damal İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kovid-19 önlemlerine rağmen kumar oynandığı belirlenen bazı adreslerde denetim yaptı.

Ekipler, bir kıraathanede Kovid-19 kuralını ihlal eden ve kumar oynayan 4 kişiye 17 bin 944 lira ceza uyguladı.

Denetimlerde, bahis amaçlı kullanıldığı tespit edilen bir miktar para ve iskambil kağıtlarına el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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