Son dakika haberleri: Ardahan'da kaçakçılık operasyonu
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Son dakika haberleri: Ardahan'da kaçakçılık operasyonu

20.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:41
Son dakika haberleri: Ardahan'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika habere göre Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hanak ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.

Bomba Arama köpeği "Sağın"ında destek verdiği operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatın yanı sıra, 12 büyükbaş hayvana ait küpe ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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