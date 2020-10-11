Son dakika haberleri! Ardahan'da kaçakçılığa yönelik drone ile yol denetimi yapıldı

Son dakika haberine göre Ardahan'da jandarma ekipleri, hayvan hırsızlıkları ve kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla drone ve narkotik köpeği ile denetim yaptı.