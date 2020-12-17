Son dakika haberleri... Ardahan'da jandarma 20 internet sitesine erişimi engelledi
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Son dakika haberleri... Ardahan'da jandarma 20 internet sitesine erişimi engelledi

17.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:13
Son dakika haberleri... Ardahan'da jandarma 20 internet sitesine erişimi engelledi

Son dakika haber... Ardahan'da Jandarma ekipleri, son 15 günde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 20 siteye erişimi engelledi.

Ardahan'da Jandarma ekipleri, son 15 günde internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 20 siteye erişimi engelledi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son 15 günde internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, bazı sitelerin ABD ve İngiltere üzerinden illegal yayın yaptığı tespit edildi.

Sitelerden 7'sinin müstehcen içerikli, 13'ünün de yasa dışı bahis sitesi olduğu belirlenerek erişimleri engellendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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