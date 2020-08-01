Son dakika haberleri: Ardahan'da dere ıslah çalışması Son dakika gelişmesine göre Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Baştoklu köyündeki Dereçayırı Deresi ve bağlantılı diğer iki derenin ıslah çalışmaları tamamlandı.

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Baştoklu köyündeki Dereçayırı Deresi ve bağlantılı diğer iki derenin ıslah çalışmaları tamamlandı.

Baştoklu köyü muhtarı Gürsel Karadağ, AA muhabirine, Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü'nün köylerinde önemli bir çalışmayı başarıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Çalışmayla derenin daha sağlıklı ve düzenli bir konuma kavuştuğunu belirten Karadağ, "Köyümüzdeki ana dere olan Dereçayırı ile bağlantılı derelerin ıslah çalışmaları başarılı bir şekilde gerçekleşti. Çalışma kapsamında yapılan istifli taş tahkimatı son derece başarılı bir şekilde oldu. Hassasiyetle yapılan çalışma, evcil ve yaban hayvanların dere yataklarındaki geçişinin yanı sıra su ihtiyacını kolaylıkla sağlayabilecekler." ifadelerini kullandı.

Karadağ, DSİ yetkilileri başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA