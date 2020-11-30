Son dakika haberleri... Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

30.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:06
Son dakika haberleri... Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Son dakika haberler: Ardahan'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ardahan'da bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Merkeze bağlı Hacıali köyünde yapılan çalışmalarda, bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif olduğu belirlendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Jandarma ekiplerince köyün giriş ve çıkışları önlem amaçlı kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberleri! Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle karantinadaki öğretmenleri unutmadılar
Son dakika haberleri: Kovid-19 nedeniyle karantinadaki öğretmenleri unutmadılar
ÇANAKKALE - Bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
ÇANAKKALE - Bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Ariana Grande Seren Serengil Burcu Esmersoy
Spor Falcao Ozan Tufan Mbaye Diagne Tolga Ciğerci Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Ardahan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 19:09:30. #1.14#
title