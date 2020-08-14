Son dakika haberleri: Ardahan'da bariyere çarpan askeri araçtaki 5 personel hafif yaralandı
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Son dakika haberleri: Ardahan'da bariyere çarpan askeri araçtaki 5 personel hafif yaralandı

Bir son dakika haberine göre Ardahan'da bariyere çarpan askeri araçtaki 5 personel hafif yaralandı.

Son dakika haberleri: Ardahan'da bariyere çarpan askeri araçtaki 5 personel hafif yaralandı
14.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:34

Ardahan'da bariyere çarpan askeri araçtaki 5 personel hafif yaralandı.

Kentte seyir halindeki bir askeri kamyonet, Ardahan-Kars kara yolunun 1. kilometresinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada, araçtaki 5 askeri personel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ile polis ve askeri yetkililer sevk edildi.

Hafif yaralanan 5 askeri personel, sağlık görevlilerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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