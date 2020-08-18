Son dakika haberleri... ARDAHAN Beyaz söğüt kelebekleri ölüme uçtu
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Son dakika haberleri... ARDAHAN Beyaz söğüt kelebekleri ölüme uçtu

Son dakika habere göre Beyaz söğüt kelebekleri ölüme uçtuARDAHAN'da her yıl Ağustos ayında milyonlarca beyaz kelebek bir araya gelerek köprü ışıkları ve sokak lambaları altında dans ederek ölüme uçtular.

18.08.2020 08:51 | Son Güncelleme: 18.08.2020 08:57

Beyaz söğüt kelebekleri ölüme uçtu

ARDAHAN'da her yıl Ağustos ayında milyonlarca beyaz kelebek bir araya gelerek köprü ışıkları ve sokak lambaları altında dans ederek ölüme uçtular.

'Beyaz söğüt' kelebekleri tarihi Kura Nehri köprüsü ışıklarının çevresinde dakikalarca uçuştuktan sonra yolun üzerine düşerek ölmeye başladı. Yoldan geçen araç sürücüleri şaşkın bakışları arasında ölüme uçan kelebeklerin görüntüsünü büyük bir merakla izlediler. Geçen yıllara oranla sayısı azalan kelebekler, bir süre uçtuktan sonra öldü. Kelebekler, düştükleri kaldırımda beyaz bir örtü oluşturdu.

Binlerce kelebeğin ölüm uçuşunu izleyenler kelebeklerin her yıl olduğu gibi bu yılda ölüme sadık kaldıklarını ve son uçuşlarını gerçekleştirdiklerini söylediler.

Öte yandan bir kedi yavrusu ise ölüm uçuşu yapan kelebeklerle oyun oynaması dikkat çekti.

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Son dakika haberleri... ARDAHAN Beyaz söğüt kelebekleri ölüme uçtu

Kaynak: DHA

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