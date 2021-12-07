Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat - Haberler
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Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 452 özel harekat personelinin 3 gün süren nefes kesen tatbikatı polis kamerasına yansıdı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 452 özel harekat personelinin 3 gün süren nefes kesen tatbikatı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde; uçak, metro, gemi ve arazide tatbikat yapıldığı görülüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ekipleri alınan eğitimler doğrultusunda geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, 452 personelin katılımıyla 3 gün sürdü. Tatbikatta; uçak, gemi ve metro tatbikatları, arazi taraması, helikopterden araziye personel indirilmesi, polis müdahale teknikleri, köpek rehine operasyonu, araç içerisindeki silahlı teröriste özel operasyon köpeği destekli müdahale, helikopter atışı, kapalı kasa kamyonet içerisinden silahlı teröristle özel operasyon köpek destekli müdahale, tabanca parkuru atışları, keskin nişancı atışları, poligonda arazi parkuru, otobüs operasyonu yer aldı.

Tatbikat polis kamerasında

Özel harekat polislerinin nefes kesen tatbikatı aynı zamanda polis kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, uçağa, metroya, gemiye ve arazide tatbikat yapıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

Özel harekat polislerinden uçak, gemi ve metroda nefes kesen tatbikat

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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