Son dakika haberleri: Arazi kavgasında yeğenini öldürdü

OSMANİYE (İHA) - Arazi kavgasında yeğenini öldürdü

Cinayet zanlısı Hüseyin M.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 60 yaşındaki Hüseyin M. ablasının oğlu Hasan Homak'ı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Hüseyin M.'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Düziçi ilçesi Gümüş köyünde meydana geldi. İddiaya göre, dayı Hüseyin M. arazi anlaşmazlığı yüzünden ablasının oğlu Hasan Homak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle dayı Hüseyin M. yanında bulundurduğu tüfekle yeğeni Hasan Homak'a ateş etti. Hasan Homak kanlar içinde yere yığılırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hasan Homak ambulansla ağır yaralı olarak Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Homak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Hüseyin M.'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.