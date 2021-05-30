Son dakika haberleri... Arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da iki arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada av tüfeğinden çıkan saçmalar ile vurulan 5 kişi ile darp sonucu yaralanan 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki arasında arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada av tüfeğinden çıkan saçmalar ile vurulan 5 kişi ile darp sonucu yaralanan 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Ahmetpaşa beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serhat A. (31) isimli şahıs çalıştığın iş yerinden çıkıp evine döndüğü sırada sokakta daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunduğu öne sürülen Murat K. (68), ile karşılaştı. Şahısların arasında tartışma yaşanması üzerine olaya tarafların aileleri de dahil oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evinden av tüfeğini alan Murat K., dışarıdaki kalabalığın üzerine ardı ardına ateş açtı. Açılan ateşte Abdullah A. (38), Hakan Ö. (37), Mehmet B. (32), Mehmet K. (58) ve Tasfire K. (62) isimli şahıslar vücutlarına isabet eden saçma darbeleri ile yaralanırken, ateş açan Murat K., ise darp sonucu yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ile 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile çevredeki diğer hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hakan Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma tarafından başlatılan inceleme sürüyor

Olayda kullanılan ve ruhsatsız olduğu anlaşılan av tüfeği de muhafaza altına alındı. Yaşanan olayın ardından kent merkezinde ise polis ekipleri hastaneler önünde yoğun güvenlik önlemleri alarak herhangi başka bir olumsuzluğun önüne geçmek için yoğun uğraş verdi.

Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

Son dakika haberleri... Arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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