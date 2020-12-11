Son dakika haberleri... 'Arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştığı damadını tabancayla öldürdü

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, H.D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı damadı Cemil Demireller'e tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili H.D. ile oğlu M.D. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Kurtaran köyünde meydana geldi. Cemil Demireller, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kayınbabası H.D. ve kayınbiraderi M.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. tabancayla damadı Demireller'i vurdu. Demireller kanlar içinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekiplerine sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Cemil Demireller'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Demireller'in cesedi otopsi için Kilis Devlet Hastanesi Adlı Tıp Şube Müdürlüğü'ne kaldırıldı.H.D. ile oğlu M.D. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU