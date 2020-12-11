Son dakika haberleri... 'Arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştığı damadını tabancayla öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... 'Arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştığı damadını tabancayla öldürdü

11.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:37
Son dakika haberleri... 'Arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştığı damadını tabancayla öldürdü

Son dakika gelişmesine göre KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, H.D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı damadı Cemil Demireller'e tabancayla vurarak öldürdü.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, H.D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı damadı Cemil Demireller'e tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili H.D. ile oğlu M.D. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Kurtaran köyünde meydana geldi. Cemil Demireller, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle kayınbabası H.D. ve kayınbiraderi M.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. tabancayla damadı Demireller'i vurdu. Demireller kanlar içinde yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekiplerine sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Cemil Demireller'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Demireller'in cesedi otopsi için Kilis Devlet Hastanesi Adlı Tıp Şube Müdürlüğü'ne kaldırıldı.H.D. ile oğlu M.D. jandarma tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

İlgili Haberler

Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü
Son dakika haber: Yasak aşk yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü
Son dakika: Ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasının zanlısı tutuklandı
Son dakika: Ölümle sonuçlanan arazi anlaşmazlığı kavgasının zanlısı tutuklandı
Son Dakika | İzmir'de bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü
Son Dakika | İzmir'de bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Öner Erkan Cemal Hünal Sermiyan Midyat
Spor Neymar Samatta Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... 'Arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartıştığı damadını tabancayla öldürdü - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 21:51:13. #1.14#
title