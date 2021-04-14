Son dakika haberleri: Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü

Son dakika haberleri: MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Mustafa K. (19), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Bilal Karakaş'ı (39) tüfekle vurarak, öldürdü.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Mustafa K. (19), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Bilal Karakaş'ı (39) tüfekle vurarak, öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Pütürge'ye bağlı Tosunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan ve akraba olan Mustafa K. ile Bilal Karakaş arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mustafa K., tüfekle Bilal Karakaş'a ateş açtı. Saçmaların hedefi olan Bilal Karakaş, ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Karakaş'ı hastaneye kaldırdı. Acil Servis'te müdahale edilen Bilal Karakaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mustafa K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN