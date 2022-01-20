Son dakika haberleri! Araştırmaya göre antibiyotiğe dirençli bakteriler milyonlarca ölüme neden oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Araştırmaya göre antibiyotiğe dirençli bakteriler milyonlarca ölüme neden oluyor

Son dakika haberleri! Araştırmaya göre antibiyotiğe dirençli bakteriler milyonlarca ölüme neden oluyor
AA / Şeyma Uzundere - Haberler | Sağlık

Son dakika haberine göre Araştırmaya göre, antibiyotiğe dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar 2019'da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtı.

Araştırmaya göre, antibiyotiğe dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar 2019'da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtı.

Washington Üniversitesi tarafından yürütülen ve 204 ülke analizine dayanan araştırma, Lancet dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, ilaçlara direnç gösteren bakteri kaynaklı ölümlerin sıtma veya AIDS'in neden olduğu yıllık ölümlerden daha fazla olduğunu belirledi.

2019'da yaklaşık 860 bin kişi AIDS'ten, 640 bin kişi sıtmadan yaşamını yitirirken, 1,2 milyon kişi tedavi edilebilir enfeksiyonlardan dolayı hayatını kaybetti.

Öte yandan, en fazla küçük çocukların risk grubunda olduğu ve antimikrobiyal dirence bağlı 5 ölümden birinin 5 yaş altı çocuklarda görüldüğü kaydedildi.

Bunun yanı sıra enfeksiyonların rol oynadığı hastalıklar hesaba katıldığında ölümlerin 5 milyonu bulduğu bildirildi.

Antibiyotiklerin çok ve bilinçsiz tüketimi nedeniyle bakterilerin bu ilaçlara karşı daha dirençli hale geldiğini belirten uzmanlar, ilaçların doğru kullanılması ve yeni ilaçlara yatırım yapılması tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de sağlık yetkilileri, ilaçların bilinçli tüketilmemesinin bir sonucu olarak, antimikrobiyal direncin Kovid-19 salgını sonrası "gizli bir salgın" olarak ortaya çıkabileceği uyarısı yapmıştı.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

Washington Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Araştırma, AIDS, Sağlık, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title