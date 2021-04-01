Son dakika haberleri: Araştırma: Taburcu edilen Kovid-19 hastalarının üçte biri, bir ay içinde tekrar hastaneye kaldırılmak zorunda kalıyor
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Son dakika haberleri: Araştırma: Taburcu edilen Kovid-19 hastalarının üçte biri, bir ay içinde tekrar hastaneye kaldırılmak zorunda kalıyor

Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Araştırma: Taburcu edilen Kovid-19 hastalarının üçte biri, bir ay içinde tekrar hastaneye kaldırılmak zorunda kalıyor

Son dakika haber: Yapılan yeni bir araştırma, taburcu edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yaklaşık üçte birinin, bir ay içinde yeniden hastaneye kaldırılmak zorunda kaldığını ortaya koydu.

Yapılan yeni bir araştırma, taburcu edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yaklaşık üçte birinin, bir ay içinde yeniden hastaneye kaldırılmak zorunda kaldığını ortaya koydu.

Irish Examiner sitesinin haberine göre, Leicester Üniversitesinden bilim insanları, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan ve 31 Ağustos 2020'den önce taburcu edilen 48 bin hastanın verilerini inceledi.

Araştırma kapsamında, taburcu edilen Kovid-19 hastalarında yeniden hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarının yanı sıra solunum, kalp-damar, metabolizma, böbrek ve karaciğer hastalığı görülme olasılığı değerlendirildi.

Ortalama 140 gün boyunca takip edilen hastaların yaklaşık üçte biri tekrar hastaneye yatırılırken, 5 bin 875'inin bu süre zarfında yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Araştırmacılar, Kovid-19 hastalarında, genel nüfusa göre çoklu organ yetmezliği, solunum sıkıntısı, diyabet ve kalp ve damar hastalıkları oranlarının önemli ölçüde arttığına da işaret etti.

Araştırmanın ayrıntıları "The British Medical Journal" (BMJ) dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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