Son dakika haberleri | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 7 bin 977'ye, Cezayir'de 2 bin 840'a, Lübnan'da 1959'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 7 bin 977'ye, Cezayir'de 2 bin 840'a, Lübnan'da 1959'a yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 35 ölüm gerçekleştiği, 473 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 977'ye yükselirken, vaka sayısı da 460 bin 144'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 435 bin 686 oldu.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 259 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 840'a, vakaların 104 bin 92'ye, iyileşenlerin 70 bin 807'ye yükseldiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 53 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 3 bin 144 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 38 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1959'a, vakaların 255 bin 956'ya, iyileşenlerin 154 bin 611'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup