Son dakika haberleri! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
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Son dakika haberleri! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 1456'ya, Fas'ta 955'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 377'ye, Libya'da 203'e, Bahreyn'de 185'e ve Lübnan'da 138'e yükselirken Katar'da vaka sayıları arttı.

Son dakika haberleri! Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı
25.08.2020 22:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 22:56

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 1456'ya, Fas'ta 955'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 377'ye, Libya'da 203'e, Bahreyn'de 185'e ve Lübnan'da 138'e yükselirken Katar'da vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 370 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1456'ya, vakaların 42 bin 228'e, iyileşenlerin sayısının da 29 bin 587'ye çıktığı kaydedildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 955'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1276 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 54 bin 528'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 38 bin 293 olduğu aktarıldı.

-BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiği, 339 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 377'ye, vaka sayısının 67 bin 621'e çıktığı, 58 bin 754 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 272 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybının 203'e yükseldiği belirtilen açıklamada, enfekte sayısının 11 bin 281'e ve iyileşen hasta sayısının ise 16 artarak 1112'ye ulaştığı aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, 389 kişi enfekte oldu, 330 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 185'e, vaka sayısı 49 bin 719'a, iyileşen hasta sayısı ise 46 bin 311'e ulaştı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 532 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, ülkede toplam can kaybının 138'e, vaka sayısının 13 bin 687'ye, iyileşen hasta sayısının da 3 bin 815'e yükseldiğini bildirdi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 258 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 117 bin 498'e, iyileşen sayısının da 114 bin 318'e çıktığı aktarılan açıklamada, ülkedeki virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 194'te kaldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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