Son dakika haberleri | Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı Son dakika habere göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 3 bin 436'ya, Cezayir'de 1379'a, Bahreyn'de 172'ye, Kuveyt'te 502'ye, Filistin'de 124'e, Lübnan'da 105'e, Fas'ta 681'e, Tunus'ta 56'ya, Mısır'da 5 bin 173'e, Yemen'de 535'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 364'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 3 bin 436'ya, Cezayir'de 1379'a, Bahreyn'de 172'ye, Kuveyt'te 502'ye, Filistin'de 124'e, Lübnan'da 105'e, Fas'ta 681'e, Tunus'ta 56'ya, Mısır'da 5 bin 173'e, Yemen'de 535'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 364'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1372 kişinin enfekte olduğu, 1432 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 3 bin 436'ya, vakaların 299 bin 914'e, iyileşenlerin 268 bin 385'e çıktığı ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 442 kişinin enfekte olduğu, 330 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 1379'a, vakaların 39 bin 25'e, iyileşenlerin 27 bin 347'ye çıktığı kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasında, 2 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 495 kişinin enfekte olduğu, 322 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Ülkede can kaybının 172'ye, vakaların 46 bin 835'e, iyileşenlerin 43 bin 128'e çıktığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 kişi virüs nedeniyle öldü, 622 kişi enfekte oldu, 498 kişi ise iyileşti.

Ülkede ölü sayısı 502'ye, vakalar 76 bin 827'ye, iyileşenler 68 bin 633'e çıktı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 456 kişinin enfekte olduğu ve 358 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 124'e, vaka sayısının 22 bin 391'e, iyileşen hasta sayısının da 13 bin 716'ya yükseldiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, koronavirüs yüzünden 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 456 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 105'e, vaka sayısının 9 bin 337'ye, iyileşenlerin sayısının 2 bin 809'a yükseldiği bildirildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 681'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1069 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 43 bin 558'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 29 bin 941'e ulaştığı aktarıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, 78 kişinin enfekte olduğunu duyurdu.

Son veriler ışığında toplam can kaybının 56'ya, vaka sayısının 2 bin 185'e, iyileşenlerin sayısının 1362'ye yükseldiği kaydedildi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığı, 13 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, 115 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece ülkede toplam can kaybı 5 bin 173'e, vaka sayısı da 96 bin 590'a yükseldi. Hastalığa yakalananlardan 60 bin 651'i sağlığına kavuştu.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 535'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 13 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 1882'ye çıktığı aktarılan açıklamada, 32 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1045'e ulaştığı duyuruldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle, 3 kişinin vefat ettiğini, 229 vaka tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 364'e, toplam vaka sayısının da 64 bin 541'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 57 bin 794'e ulaştığı aktarıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede 20 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Şu ana kadar virüs nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği, son veriler ışığında toplam vaka sayısının 1398'e, iyileşenlerin sayısının 1241'e yükseldiği ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 288 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 115 bin 368'e, iyileşen sayısının da 112 bin 88'e çıktığı aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 193'te kaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA