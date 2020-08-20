Son dakika haberleri | Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler ve vaka sayıları arttı
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Son dakika haberleri | Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler ve vaka sayıları arttı

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Fas'ta 32, Libya'da 5, Lübnan'da 4, Yemen'de 2, Bahreyn'de ise 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri | Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler ve vaka sayıları arttı
20.08.2020 22:51 | Son Güncelleme: 20.08.2020 22:51

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle Fas'ta 32, Libya'da 5, Lübnan'da 4, Yemen'de 2, Bahreyn'de ise 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Halk Sağlığı Acil Operasyonlar Merkezi Koordinatörü Muad Limurabıt, yaptığı basın açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 775'e çıktığını söyledi.

Ülkede 1325 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu ve toplam vaka sayısının 47 bin 638'e ulaştığı kaydeden Limurabıt, iyileşenlerin sayısının da 32 bin 806'ya ulaştığını aktardı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 169'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 395 yeni vaka tespit edilmesiyle enfekte sayısının 9 bin 463'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 15 artarak 1018'e ulaştığı ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 605 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, ülkede Toplam can kaybının 113'e, vaka sayısının 10 bin 952'ye, iyileşenlerin sayısının da 3 bin 40'a yükseldiğini bildirdi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 541'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 7 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 1899'a ulaştığı aktarılan açıklamada, 3 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1058 olduğu kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 1 kişinin daha öldüğü, 369 kişinin enfekte olduğu, 357 kişinin ise iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 179'a, vaka sayısının 47 bin 950'ye, iyileşen hasta sayısının ise 44 bin 278'e ulaştığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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