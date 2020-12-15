Son dakika haberleri: Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 3 bin 915, Irak'ta 12 bin 614, Libya'da 1319, Kuveyt'te 913, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 622, Umman'da 1475 oldu.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Tunus'ta 3 bin 915, Irak'ta 12 bin 614, Libya'da 1319, Kuveyt'te 913, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 622, Umman'da 1475 oldu. Katar'da da vaka sayısı arttı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi, 1397 kişi de virüse yakalandı.

Ülkede salgın sebebiyle toplam can kaybı 3 bin 915'e, vaka sayısı ise 111 bin 758'e yükseldi. Bugüne kadar hastalığa yakalananlardan 85 bin 882'si iyileşti.

Irak

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1391 kişide virüs tespit edildiği, 2 bin 165 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 614'e, vaka sayısının 577 bin 363'e yükseldiği, 511 bin 639 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'dan 5 kişi daha vefat etti, 660 yeni vaka kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 1319'a, vaka sayısının 92 bin 17'ye çıktığı Libya'da sağlığına kavuşanların sayısı ise 62 bin 144 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1226 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 622'ye, vaka sayısının 187 bin 267'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 165 bin 23 olduğu ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişinin vefat ettiği, 215 kişinin testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Böylece toplam can kaybı 1475'e, vaka sayısı da 126 bin 719'a yükselirken, iyileşen sayısı ise 118 bin 505'e ulaştı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, 261 yeni vaka tespit edildi, 242 hasta ise iyileşti.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 913'e, vaka sayısı 146 bin 710'a yükseldi, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 142 bin 599 oldu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 155 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada toplam can kaybının 241 olduğu ülkede, vaka sayısının 141 bin 272'ye, iyileşenlerin sayısının ise 138 bin 919'a yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Omar Alothmani