Son dakika haberleri! Arap Konseyi: "Trajediler, Arap Baharı devrimlerinin ateşini söndürmedi"

Arap Konseyi, bölge halklarının maruz kaldığı trajedilerin, başarısızlıkların ve çekişmelerin "Arap Baharı devrimlerinin ateşini söndürmediğini" belirtti.

Arap baharı devrimlerini korumak amacıyla 2014 yılında kurulan Arap Konseyi, Tunus'ta bir seyyar satıcının içinde bulunduğu sosyal koşulları protesto etmek için kendisini yakmasıyla fitilini ateşlediği "Arap Baharı"nın 10'uncu yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yayımladı.

Merkezi Tunus'ta bulunan ve eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin başkanlığını yaptığı Arap Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arap Baharı devrimleri, uzun yıllar süren eziyet ve zorbalık ile özgürlük, onur ve egemenlik kaybının ardından, Arap halklarının tarihinde yeni bir aşama başlattı." ifadesi kullanıldı.

Halk devrimlerinin hak ettiklerini kazanamamasındaki temel sebebin, ülke içindeki yerel anti-devrimci güçler ile bazı yabancı ülkeler ve eksenlerin desteklediği yolsuzluk lobileri tarafından maruz kaldığı komplolar ve suçlamalar olduğuna işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölge halklarının maruz kaldığı tüm trajediler, başarısızlıklar ve çekişmeler, bu devrimlerin ateşini söndürmedi. Aksine halkın özgürlük, onur ve egemenlik değerlerine olan inancını artırdı."

Açıklamada, bu devrimlerin hayati fonksiyonlarının ve seyrinin, tüm hedeflerine ve haklarına ulaşıncaya kadar devam edeceği kaydedildi.

Bölge halklarına "Arap Baharı"nın barışçıl, sivil, demokratik değerleri ile değişim umuduna bağlı kalmaları ve çağrısında bulunan Arap Konseyi, bölge halklarına hitaben "özgürlük, haysiyet ve adalet sloganlarının gerçekleşeceği üçüncü bir dalganın gelişinin kaçınılmaz" olduğunu aktardı.

Tunus'un Sidi Buzid vilayetinde, 17 Aralık 2010'da seyyar satıcılık yapan üniversite mezunu Muhammed Buazizi'nin kendini yakmasıyla başlayan devrim protestoları, 14 Ocak 2011'de Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla neticelenmişti.

Tunus'taki devrim, daha fazla özgürlük, ekonomik kalkınma ve yolsuzluk karşıtı taleplerle Libya, Mısır, Suriye, Yemen ve birçok Arap ülkesinde gösterilere yol açmıştı. Söz konusu süreç, "Arap Baharı" olarak tanımlanmıştı.

Bir tür sivil toplum örgütü olan Arap Konseyi, "Arap Baharı" devrimlerini savunmak, bölgedeki demokrasi kültürünü pekiştirmek, geçiş aşamalarını yönetmede tecrübe alışverişinde bulunmak amacıyla 2014 yılında kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy