Son dakika haberleri... Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'ı hedef alan bomba yüklü İHA imha edildi
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Son dakika haberleri... Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'ı hedef alan bomba yüklü İHA imha edildi

Son dakika haberleri... Arap koalisyonu: Suudi Arabistan'ı hedef alan bomba yüklü İHA imha edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine bomba yüklü bir İHA gönderildiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu İHA'nın Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği bildirilirken, Husilerin sivilleri hedef almaya devam ettiği, koalisyon güçlerinin ise buna karşı gerekli önlemleri aldığı ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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