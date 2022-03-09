Son dakika haberleri: Arap Birliği Ukrayna krizi için bakanlar düzeyinde komite kurma kararı aldı

Arap Birliği, Rusya- Ukrayna krizini takip etmek üzere bakanlar düzeyinde bir komite kurulmasını kararlaştırdı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyindeki 157'nci olağan zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ebu Gayt, zirvede Rusya-Ukrayna savaşının masaya yatırıldığını ve gelişmelerin takip edilmesine yönelik bakanlar düzeyinde bir irtibat komitesinin kurulacağını aktardı.

Komitenin Cezayir, Sudan, Irak, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) bulunan Arap üye ülkelerden oluşacağını ifade eden Ebu Gayt, komitenin Rusya-Ukrayna krizine siyasi bir çözüm bulunması için taraflarla iletişime geçmesinin hedeflendiğini söyledi.

Suriye'nin Arap Birliğine dönmesi ikili görüşmelerle şekillenecek

Basın toplantısında Suriye konusuna da değinen Ebu Gayt, Suriye'nin Arap Birliğine yeniden dönmesi konusunun zirvede görüşülmediğini ifade etti.

Suriye'nin birliğe yeniden dönmesine yönelik henüz bir karar alınmadığını kaydeden Ebu Gayt, "Bu konu (Suriye'nin Arap Birliğine dönmesi), Arap ülkelerin kendi arasında yapacağı ikili görüşmelere göre gelişecek. Üyeliğin iade edilmesi yönünde bir karar alınırsa, uygulanacaktır." dedi.

Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin barışçıl gösterilere askeri güçle müdahale etmesinin ardından Kasım 2011'de Suriye'nin Arap Birliğindeki üyeliği dondurulmuştu.