Son dakika haberleri: Aranan şahıs 2 adet silah ve bıçak bulunan araçta yakalandı
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Son dakika haberleri: Aranan şahıs 2 adet silah ve bıçak bulunan araçta yakalandı

20.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:35
Son dakika haberleri: Aranan şahıs 2 adet silah ve bıçak bulunan araçta yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de aranan bir şahıs, durdurulan araçta 2 silah ve bıçakla birlikte yakalandı.

Eskişehir'de aranan bir şahıs, durdurulan araçta 2 silah ve bıçakla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, aranan şahsa ait olduğu belirtilen araç emniyet ekiplerinin takibiyle sabaha karşı Fevziçakmak mahallesinde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişiden 1'inin aranan şahıs olduğu tespit edilirken, yapılan aramada araç içinde 2 adet tabanca, 5 fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Araca trafik yönünden idari para cezası kesilirken, yakalanan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı. Şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Sakarya Polis Merkezi'ne götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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