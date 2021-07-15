Son dakika haberleri... Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri... Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri... Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Muğla-Denizli karayolu Muratlar kavşağında meydana gelen çift taraflı kazada araç içinde sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla-Denizli karayolu Muratlar kavşağında meydana gelen çift taraflı kazada araç içinde sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Muratlar kavşağında 07 EDF 67 plakalı araç ile 06 CMK 389 plakalı araçlar çarpıştı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ve polis trafik ekipleri sevk edildi.

Wolkwagen marka araçta içinde sıkışan Nihat Benli isimli vatandaş Büyükşehir Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 acil servis ambulansına teslim edildi, - MUĞLA

Son dakika haberleri... Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri... Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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