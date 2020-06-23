Son dakika haberleri: Aracıyla hortumun içinden geçti Son dakika haberlerine göre Aracıyla hortumun içinden geçti Çatalca'da bir sürücü, kullandığı aracı ile hortumun içerisinden geçti.

Aracıyla hortumun içinden geçti

İSTANBUL - Çatalca'da bir sürücü, kullandığı aracı ile hortumun içerisinden geçti. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatalca'da siddetli yağış sonrası etkili olan hortum, bir sürücünün cep telefonu ile yakından görüntülendi. Görüntülerde hortumu göre sürücü, "evyah eyvah" diyerek yoluna devam etmeye çalışıyor. Bu sırada seyir halindeki bir başka araç yolun kenarına park ederek beklemeyi seçiyor. Yoluna devam eden sürücü, hortumun içerisinden geçmeye çalışıyor. Cep telefonu kaydı bu sırada sona eriyor.

Kaynak: İHA