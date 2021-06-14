Son dakika haberleri! Aracıyla gezen turist şüphe üzerine ihbar edildi, polis herakete geçti

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'da yabancı plakalı aracıyla kent merkezinde seyir halinde olan Romanyalı turist, vatandaşlar tarafından şüphe duyularak ihbar edildi.

Adıyaman'da yabancı plakalı aracıyla kent merkezinde seyir halinde olan Romanyalı turist, vatandaşlar tarafından şüphe duyularak ihbar edildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından durdurulan turistin aracıyla Türkiye turu yaptığı ve Nemru Dağı'nı görmek için Adıyaman'a geldiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Romanya'dan Türkiye'ye gelen ve şahsi aracıyla ülke turu yapan Paıcı Dan, Nemrut Dağı'nı görmek için Adıyaman'a geldi. Tavan kısmında kano bulunan yabancı plakalı aracıyla kent merkezinde seyir halinde olan Romanyalı Paıcı Dan, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde iken vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar tarafından durumu şüpheli bulunan turist, polis ekiplerine ihbar edildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Altınşehir Kavşağı yakınlarında turisti durdurdu. Evrakları ve aracı incelenen Paıcı Dan'ın Adıyaman'a gezi için geldiği ve evrakların herhangi bir sıkıntı olmadığı anlaşıldı.

Daha sonra gezisine devam eden turist, Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı