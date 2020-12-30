Son dakika haberleri... Aracının yanında tabancayla alnından vurulmuş halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Aracının yanında tabancayla alnından vurulmuş halde bulundu

30.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:51
Son dakika haberleri... Aracının yanında tabancayla alnından vurulmuş halde bulundu

Son dakika haberler... Samsun'da bir kişi aracının yanında tabancayla alnından vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun'da bir kişi aracının yanında tabancayla alnından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Bakacak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları hayvan besicilik işi yapan 44 yaşındaki İsmet Turan'ın aracını arazi yolunda fark ederek yanına gitti. Aracın yanına gittiklerinde Turan'ı yerde alnından vurulmuş halde sırt üstü yatarken buldular.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsmet Turan'ın olay yerinde ölmüş olduğu anlaşıldı ve yanında da olayda kullanılan tabanca bulundu. 2 çocuk babası İsmet Turan'ın ölümü şüpheli bulundu. İntihar ettiği tahmin edilen Turan'ın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Turan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mehmet Nuri Hulusi Akar Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Müge Anlı Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Arda Turan Okan Buruk Fırat Aydınus Halis Özkahya
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Aracının yanında tabancayla alnından vurulmuş halde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 15:51:45. #1.14#
title