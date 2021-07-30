Son dakika haberleri... Aracını çektirmemek için polise tüfek gösteren şüpheli hastaneye sevk edildi
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Son dakika haberleri... Aracını çektirmemek için polise tüfek gösteren şüpheli hastaneye sevk edildi

Son dakika haberleri... Aracını çektirmemek için polise tüfek gösteren şüpheli hastaneye sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ESKİŞEHİR'de, kaldırıma park ettiği otomobilini çektirmemek için evinin penceresinden tüfek gösterip, polisi tehdit eden Adil Y. (68), gözaltına alındıktan sonra psikolojik sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de, kaldırıma park ettiği otomobilini çektirmemek için evinin penceresinden tüfek gösterip, polisi tehdit eden Adil Y. (68), gözaltına alındıktan sonra psikolojik sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde Adil Y., dün 26 NL 599 plakalı otomobilini Kanlıtepe Sokak'ta kaldırıma park edip evine gitti. Bir süre sonra sokaktan geçemeyen sürücü, polise ihbarda bulunup otomobilin kaldırılmasını istedi. Polis ekipleri de Adil Y.'ye telefonla ulaşarak aracını park ettiği yerden kaldırması gerektiğini söyledi. Buna sinirlenen Adil Y., telefondaki polisi tehdit ederek hakaretlerde bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Adil Y., sokağa gelen polis ekiplerine ise 7 katlı apartmanın 5'inci katındaki evinin penceresinden av tüfeği gösterip, aracına dokunulması halinde ateş edeceğini söyledi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerince yaklaşık 3 saatlik ikna çabalarının ardından silahsız teslim olan Adil Y. gözaltına alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Adil Y.'nin psikolojik sorunları olduğu tespit edildi. İfadesinin ardından Adil Y., Eskişehir Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'ne sevk edildi. Adil Y.'nin kaldırıma park ettiği otomobil ise yakınlarına teslim edilip bulunduğu yerden kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri... Aracını çektirmemek için polise tüfek gösteren şüpheli hastaneye sevk edildi
Son dakika haberleri... Aracını çektirmemek için polise tüfek gösteren şüpheli hastaneye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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