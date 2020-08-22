Son dakika haberleri! Aracın motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı Gelen son dakika haberine göre Kütahya'da park halindeki aracın motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kütahya'da park halindeki aracın motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Merkez Yunus emre Mahallesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmından gelen sesler üzerine vatandaşlar araçta sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattılar. Ancak kedi girdiği yerden çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu kedi otomobilden çıkarıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA