Son dakika haberleri! Araç çarptı, belediye otobüsüyle hastaneye götürülürken öldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Araç çarptı, belediye otobüsüyle hastaneye götürülürken öldü

Demirören Haber Ajansı, Salih Büyüksamancı - Güncel
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Son dakika haberleri! Araç çarptı, belediye otobüsüyle hastaneye götürülürken öldü

Son dakika haberler: KONYA'da sürücüsü ve plakası belirlenemeyen aracın çarpması sonucu yaralanan Nuri Gürler (38), yoldan geçen belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilirken yaşamını yitirdi.

MERAM, KONYA (DHA) - KONYA'da sürücüsü ve plakası belirlenemeyen aracın çarpması sonucu yaralanan Nuri Gürler (38), yoldan geçen belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirilirken yaşamını yitirdi. Polis, kaçan sürücüyü arıyor.

Kaza, saat 08.00 sıralarında  Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Uzunharmanlar Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki Nuri Gürler, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu kanlar içinde yere yığıldı. Sürücü de aracıyla hızla olay yerinden uzaklaştı. Yoldan geçen belediye otobüs şoförü, Gürler'in yerde yattığını görünce durumu polise bildirdi. Hayati tehlikesi bulunduğu için de Gürler'i otobüse alıp, hastaneye yetiştirmek için yola çıktı. Ancak Gürler, Altıyol Köprülü Kavşağına gelindiğinde yaşamını yitirdi. Gürler'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri! Araç çarptı, belediye otobüsüyle hastaneye götürülürken öldü

Son dakika haberleri! Araç çarptı, belediye otobüsüyle hastaneye götürülürken öldü

Son dakika haberleri! Araç çarptı, belediye otobüsüyle hastaneye götürülürken öldü

Son dakika haberleri! Araç çarptı, belediye otobüsüyle hastaneye götürülürken öldü

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Polis, Konya, Meram, Kaza, Güncel, Haber

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