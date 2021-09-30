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Son dakika haberleri! Araç Belediye Başkanı Sarıkaya, İtfaiyecilik Haftası'nı kutladı

AA / Erkut Kargın - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Araç Belediye Başkanı Sarıkaya, İtfaiyecilik Haftası'nı kutladı

Son dakika gündem haberi... Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek İtfaiyecilik Haftası'nı kutladı.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek İtfaiyecilik Haftası'nı kutladı.

Sarıkaya, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin başta yangın olmak üzere deprem, sel gibi birçok doğal afette her zaman vatandaşların yanında ve hizmetinde olduğunu söyledi.

Son zamanlarda yaşanılan yangın ve sel felaketlerinde itfaiyecilerin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Sarıkaya, "Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin fedakarca ve özveriyle çalışan itfaiye personelimiz başta olmak üzere tüm itfaiye çalışanlarının İtfaiyecilik Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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AA / Erkut Kargın - Son Dakika Haberleri
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