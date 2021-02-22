Arabasında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, kan izlerini temizletirken yakalandı

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Esenyurt'ta otomobilinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli ile ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kız arkadaşı adliyeye sevk edildi.