Arabasında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, kan izlerini temizletirken yakalandı
Esenyurt'ta otomobilinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli ile ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kız arkadaşı adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'ta otomobilinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli ile ona yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kız arkadaşı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri,12 Şubat'ta silahla yaralanan bir kişinin seyir halindeki araçtan atıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada, şüpheli C.B.'nin, aralarında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu belirtilen A.P.'yi Gökevler Mahallesi'nde aldığı aracında silahla yaraladığı belirlendi.
Olayın ardından yaralı A.P.'yi seyir halindeki araçtan atan zanlının kaçtığını belirleyen ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.
Zanlı oto yıkamacıda yakalandı
Polis ekipleri yaptıkları incelemede, şüpheli C.B'yi, Esenyurt'taki bir oto yıkamacıda aracında bulunan kan izlerini temizletmek istediği esnada suçüstü yakaladı.
Zanlının kız arkadaşı E.D. de mağdur A.P.'ye sosyal medya üzerinden mesaj atarak şüpheli ile buluşmasını sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş