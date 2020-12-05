Son dakika haberleri! Araban sokakları boş kaldı
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Son dakika haberleri! Araban sokakları boş kaldı

05.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:27
Son dakika haberleri! Araban sokakları boş kaldı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'in Araban ilçesinde Kovid-19 koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokaklar boş kaldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Kovid-19 koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca Kovid-19 koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Karar doğrultusunda saat 21.00 itibariyle Araban ilçesinde vatandaşlar kısıtlamanın ilk gününde evlerine çekildi. İlçenin işlek caddelerinden Gaziantep, Besni, Akbudak caddeleri başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan Cumartesi gününde ilçedeki market, bakkal, manav, kasap ve ekmek fırını gibi yerler işleten esnaflar ise 10.00-17.00 saatleri arasına kadar hizmet vermek için iş yerlerine gitti.

Arabanlı esnaflar ise kovid-19 koronavirüs salgınının engellenmesi ancak sokağa çıkma kısıtlamalarıyla mümkün olacağını belirterek, her hafta sonu kısıtlamaların uygulanmasını istedi. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri! Araban sokakları boş kaldı
Son dakika haberleri! Araban sokakları boş kaldı
Son dakika haberleri! Araban sokakları boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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