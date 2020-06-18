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Son dakika haberleri | Araban Ovası'nda makarnalık sert buğday hasadı başladı

Son dakika habere göre Araban Ovası'nda makarnalık sert buğday hasadı başladı Buğday rekoltesi üreticisinin yüzünü güldürüyor Gaziantep'in Araban ilçesinde yetişen ve kalitesiyle bilinen makarnalık sert buğday hasadı başladı.

18.06.2020 01:30 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:35

Araban Ovası'nda makarnalık sert buğday hasadı başladı

Buğday rekoltesi üreticisinin yüzünü güldürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde yetişen ve kalitesiyle bilinen makarnalık sert buğday hasadı başladı. Hasadına başlanan makarnalık sert buğdayın rekolte olarak son yılların en yüksek seviyesinde olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Gaziantep'in Araban ilçesindeki Araban Ovası'nda makarnalık sert buğday hasadına başlandı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının yetiştiği alanlardan birine sahip olduklarını vurgulayarak, hasadın bereketli olması temennisinde bulundu. Altun, son yılların en yüksek rekolte dönemini yaşadıklarını da aktardı.

"Türkiye'nin en kaliteli makarnalık buğdayı"

Hasadın ilk gününde açıklamalarda bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Türkiye'nin gastronomi kenti Gaziantep'te en iyi baklava yapımında kullanılan kaliteli sert buğday alanlarından biri de Araban Ovası. Bugün de Araban Ovası'nda protein değeri yüksek olan sert buğday hasadı başladı. Buğday, bugün dünyada en fazla üretilen ve tüketilen hububat türüdür. Türkiye de buğday ekim alanı sıralamasında dünya genelinde yedinci, üretim miktarı sıralamasında ise sekizinci sıradadır. Türkiye'de kaliteli buğdayın yetiştiği alanlardan birisi da Araban Ovası'dır. Hatta, Orta Anadolu'nun buğday kalitesini yükselten yer Araban Ovası'nda yetişen makarnalık sert buğdaydır. Bugün dünyanın en kaliteli makarnasının İtalya'da yapıldığı bilinen en kaliteli makarnaları ve Gastronomi kenti olan Gaziantep'in en kaliteli baklavaları da Araban Ovası'nda yetişen sert buğdaydan yapılmaktadır. Protein değeri yüksek olduğu için, bugün özel sektörler ve kamu sektörü Araban Ovası'nda yetişen sert buğdayı alabilmek için birbirleriyle yarış halindedirler. Bir çok tohum şirketi Araban çiftçisiyle sözleşmeli sert buğday üretimi yapmaktadır. Araban Ovası'nda yetişen makarnalık sert buğday iç pazarda ve dünya pazarında kalitesini kanıtlamış bir buğdaydır" dedi.

Rekolte yüksek, fiyat 1 lira 75 kuruştan başlıyor

Araban Ovası'nda bu yıl 80 bin dönüm alanda üretimi yapılan makarnalık sert buğdayın hasat verilerinden ve fiyatından da bahseden Altun, "Bu yıl 80 bin dönüm alanda makarnalık sert buğday üretimi yapılıyor. 2020 yılı hasadında üreticilerimiz bu yıl bir dönüm alanda 750-800 kilogram arasında değişen miktarlarda verim almaktadır. Protein değeri yüksekliği kanıtlanmış Araban Ovası'nda yetişen Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayı bu yıl rekolte yüksekliğiyle de son yılların en yüksek seviyesinde. Fiyat olarak da bir kilogram sert buğday için Araban Toprak Mahsülleri Ofisi 1 Lira 85 kuruş olan baş fiyattan alım yaparken, serbest piyasada tüccarlar ise 1 Lira 75 kuruştan üreticiden alım yapıyor" diye konuştu.

Son dakika haberleri | Araban Ovası'nda makarnalık sert buğday hasadı başladı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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