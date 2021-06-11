Son dakika haberleri: Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ekin yangınlarına karşı uyardı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ekin yangınlarına karşı uyardı Açıklaması

Son dakika haberleri: Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ekin yangınlarına karşı uyardı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, hasadına başlanan ekinlerde yaşanabilecek yangınlara karşı çiftçiler ve vatandaşlara uyarıda bulundu.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, hasadına başlanan ekinlerde yaşanabilecek yangınlara karşı çiftçiler ve vatandaşlara uyarıda bulundu.

Doğru, gazetecilere, Araban Ovası'nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

İlçedeki yaklaşık 128 bin dönüm arazide buğday ve arpa ekili bulunduğunu bildiren Doğru, "Isınan havalarla birlikte ekin biçme, hasat yapma sırasında son günlerde Araban Ovası'nda ardı ardına ekin yangınları çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Doğru, itfaiye ve belediyenin su tanklarıyla yangınlara müdahale ettiklerini hatırlatarak, çiftçiler, tarım işçileri ve vatandaşların bu tarz yangınlarına karşı daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Doğru, şu ifadeleri kullandı:

"İlk çıktığı anda müdahale edilmediğinde yangın büyüyerek çiftçinin bir yıllık emeğinin yanmasına neden oluyor. Ekin yangını çıktığı anda hızlı müdahale edebilmek adına çiftçiler traktörlerinin arkasına takılan ilaçlama makinelerinin içinde su bulundurması gerekiyor. İtfaiye ekiplerimiz ile belediyemize ait su tankerleriyle müdahalelerimize rağmen Araban Ovası'ndaki 500 dönüm civarında buğday ve arpa ekili alanı yandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Tan Taşçı Selçuk Balcı Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ekin yangınlarına karşı uyardı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 13:44:13. #1.16#

title