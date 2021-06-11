Son dakika haberleri: Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ekin yangınlarına karşı uyardı Açıklaması

Son dakika haberler: Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, hasadına başlanan ekinlerde yaşanabilecek yangınlara karşı çiftçiler ve vatandaşlara uyarıda bulundu.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, hasadına başlanan ekinlerde yaşanabilecek yangınlara karşı çiftçiler ve vatandaşlara uyarıda bulundu.

Doğru, gazetecilere, Araban Ovası'nın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

İlçedeki yaklaşık 128 bin dönüm arazide buğday ve arpa ekili bulunduğunu bildiren Doğru, "Isınan havalarla birlikte ekin biçme, hasat yapma sırasında son günlerde Araban Ovası'nda ardı ardına ekin yangınları çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Doğru, itfaiye ve belediyenin su tanklarıyla yangınlara müdahale ettiklerini hatırlatarak, çiftçiler, tarım işçileri ve vatandaşların bu tarz yangınlarına karşı daha dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Doğru, şu ifadeleri kullandı:

"İlk çıktığı anda müdahale edilmediğinde yangın büyüyerek çiftçinin bir yıllık emeğinin yanmasına neden oluyor. Ekin yangını çıktığı anda hızlı müdahale edebilmek adına çiftçiler traktörlerinin arkasına takılan ilaçlama makinelerinin içinde su bulundurması gerekiyor. İtfaiye ekiplerimiz ile belediyemize ait su tankerleriyle müdahalelerimize rağmen Araban Ovası'ndaki 500 dönüm civarında buğday ve arpa ekili alanı yandı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama