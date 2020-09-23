Son dakika haberleri: API: ABD petrol stokları 0.69 milyon varil yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: API: ABD petrol stokları 0.69 milyon varil yükseldi

Son dakika gelişmesine göre ABD hampetrol stokları, 18 Eylül'de sona eren haftada 691,000 varil yükseldi.

Son dakika haberleri: API: ABD petrol stokları 0.69 milyon varil yükseldi
23.09.2020 08:14 | Son Güncelleme: 23.09.2020 08:18

ABD hampetrol stokları, 18 Eylül'de sona eren haftada 691,000 varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki rezervler 298,000 varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD'de benzin stokları da aynı haftada 7 milyon 730,000 bin varil ve damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 2 milyon 100,000 varil azaldı.API verilerinin açıklanmasının ardından, Kasım teslimi Brent petrolünün varil fiyatı 41.74 dolar ile değişmezken, Ekim teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 0.18 düşerek 39.78 dolara geriledi.Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Angela Merkel Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Aytaç Ağırlar Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Can Bartu Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla Kaza Adana Çocuk Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: API: ABD petrol stokları 0.69 milyon varil yükseldi - Oklahoma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 08:18:51. #1.14#
title