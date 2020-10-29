Son dakika haberleri... Apartmanlardan bisiklet hırsızlığı kamerada
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Son dakika haberleri... Apartmanlardan bisiklet hırsızlığı kamerada

29.10.2020 13:18 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:23
Son dakika haberleri... Apartmanlardan bisiklet hırsızlığı kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, apartmanlardan 2 bisiklet çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden kimliği belirlenerek, yakalandı.

GAZİANTEP'te, apartmanlardan 2 bisiklet çalan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden kimliği belirlenerek, yakalandı.

Merveşehir Mahallesi'nde, apartmanlardan farklı günlerde 2 bisiklet çalındı. Bisikletleri çalınan kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıkların olduğu apartmanların güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda bisikletlerin aynı kişi tarafından çalındığını saptayan polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika haberleri... Apartmanlardan bisiklet hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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