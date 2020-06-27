Son dakika haberleri! Apartmanın 6'ncı kattan düşen kadın hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 6'ıncı katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 6'ıncı katından düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi Afşin Bey Caddesi'nde meydana geldi. Apartmanın 6'ıncı katında ikamet eden İlknur Öksüz (35), bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA