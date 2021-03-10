Son dakika haberleri... Apartmanda ayakkabı hırsızlığı kamerada

Son dakika haber... ÇORUM'da iki şüphelinin girdikleri binadan daire önlerindeki ayakkabıları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇORUM'da iki şüphelinin girdikleri binadan daire önlerindeki ayakkabıları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gülabibey Mahallesi'nde bir binaya giren 2 kişi, zincirle bağlı motosikleti çalmaya çalıştı. Motosikleti zincirden kurtaramayan şüpheliler, asansörle 5'inci kata çıktı. Yukarıdan merdivenlerle aşağı inen 2 şüpheli, daire önlerindeki ayakkabıları çaldı. O anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Ayakkabıları çalınan bina sakinleri şikayetçi oldu. Polis 2 şüpheliyi arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR