Son dakika haberleri... Apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti (2) - Haberler
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Son dakika haberleri... Apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti (2)

Son dakika haberleri... Apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti (2)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre NOT: Kaynağından alınan bilgiye göre ölen kişinin soyadı 'Çizgici' (Emin Cizgici) olarak düzeltildi.

NOT: Kaynağından alınan bilgiye göre ölen kişinin soyadı 'Çizgici' (Emin Cizgici) olarak düzeltildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ EV ARKADAŞI ÇIKTI

Balıkesir'de oturduğu apartmanın önünde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emin Çizgici'nin (25) cinayet zanlısı Şakir Kesici'nin (24) ev arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Aralarında yaşanan husumet nedeniyle Çizgici'yi bıçaklayan Şakir Kesici'nin şehirlerarası yolcu otobüsüne binerek memleketi Isparta'ya kaçmak istediği tespit edildi. Otobüsün Denizli'de Oto Santral Garajı'na gireceğinin öğrenilmesi üzerine, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri önlem aldı. Otobüsün garaja girmesiyle polis ekipleri, katil zanlısı Şakir Kesici'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Kesici, sorgulanmak üzere Balıkesir'e götürüldü. Kesici'nin şizofren hastası olduğu öne sürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -


Son dakika haberleri... Apartman önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti (2)

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Denizli, Cinayet, Güncel, Haber

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